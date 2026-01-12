Más de 29,680 nuevos estudiantes irán a las universidades públicas

Alrededor de 29,680 estudiantes de nuevo ingreso iniciarán este año su formación en la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

La mayor concentración de alumnos se dará en la Universidad de Panamá, donde 17 mil nuevos alumnos ingresarán a nivel nacional, así lo informó el secretario general de la casa de estudios superiores, Richard Parker, quien agregó que “entre las carreras con menor demanda se encuentran las que pertenecen a la Facultad de Ciencias, mientras que las más solicitadas continúan siendo Administración Pública, Contabilidad y Educación”.

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá comunicó que “para el primer semestre de 2026 se registra una matrícula aproximada de 4,000 estudiantes en la sede central, a los que se suman 3,000 alumnos en los Centros Regionales, consolidando su oferta académica en áreas técnicas y de ingeniería”.

En tanto, el vicerrector académico de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Roberto Aparicio, indicó que “este año se prevé una matrícula de 1,700 estudiantes y subrayó que el proceso de admisión ha mostrado mejores resultados que el año pasado, lo que augura un incremento sostenido en el interés por las carreras del sector marítimo”.

Con respecto a la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Alix Antúnez, directora de Dirección de Admisión y Orientación Psicológica de la institución anunció que “esperamos 1, 200 estudiantes de primer ingreso, mientras que a nivel nacional contamos con aproximadamente 3, 980 nuevos estudiantes”.

Asimismo, Antúnez agregó que la carrera de mayor interés es Fisioterapia, en la cual se registran más de 200 interesados, seguida de la carrera de Tecnología Médica.