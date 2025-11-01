Más de 33 mil vehículos se han desplazado hacia el interior del país

La Policía Nacional informó que 33,138 vehículos se han desplazado hacia el interior del país durante el segundo día del Operativo de Fiestas Patrias, de acuerdo con el aforo vehicular realizado en distintos puntos de control.

Según el informe oficial, 33,138 autos pasaron por el punto de control de Sajalices, mientras que 13,098 vehículos fueron registrados en Los Canelos y 6,865 en el sector de Santa María.

Asimismo, el reporte señala que, durante el desplazamiento diurno del sábado 1 de noviembre, se contabilizaron 12,892 vehículos en circulación hacia las provincias del interior.

En un comunicado señaló que como parte del operativo, las autoridades de tránsito ejecutaron la inversión de carriles a partir de las 8:00 a.m., medida implementada para agilizar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los conductores durante este periodo de alto movimiento.

La entidad concluyó que el Operativo de Fiestas Patrias se mantendrá activo a nivel nacional con la participación de estamentos de seguridad, equipos de emergencia y unidades de tránsito, quienes realizan labores de regulación, vigilancia y asistencia vial para asegurar un desplazamiento ordenado y seguro durante las festividades.