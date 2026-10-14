Más de 465 toneladas de ayuda humanitaria llegan a zonas afectadas por el sismo

Más de 465 toneladas de ayuda humanitaria han sido trasladadas a las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, de las cuales más de 144 toneladas se movilizaron por vía aérea y más de 321 toneladas por vía terrestre, informó este miércoles el ministro y secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza.

El funcionario detalló que el Gobierno ha entregado más de 16 mil bolsas de alimentos en 117 comunidades de las cuatro regiones afectadas y en los más de 45 albergues habilitados, donde permanecen 3,696 personas.

En materia de vivienda, las autoridades iniciaron trabajos de construcción en Quebrada Grande, Veraguas; Penonomé, Coclé; y San Félix, Chiriquí. Para este jueves están previstas intervenciones en comunidades de Herrera, Los Santos, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. El plan también contempla reparar viviendas con daños parciales y reconstruir las que quedaron destruidas.

En el sector salud, se han evaluado 842 instalaciones, de las cuales 69 presentan afectaciones leves. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud mantienen el proceso de reingreso de pacientes, sujeto a las condiciones de seguridad.

En cuanto a la educación, Icaza informó que 600 centros educativos oficiales presentan afectaciones. La reapertura de clases será progresiva y dependerá de las evaluaciones técnicas y las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

“Las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes de los centros educativos deberán completarse antes de autorizar la reanudación de las actividades presenciales en los planteles afectados”, señaló.

Durante la conferencia, Icaza también expresó las condolencias del Gobierno por el fallecimiento de Elena Barría, quien resultó gravemente herida durante el terremoto. Además, agradeció a los gobiernos de Venezuela y Costa Rica por su colaboración en la atención de la emergencia.