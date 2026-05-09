Más de una tonelada de droga y 788 detenidos deja operativo policial del 1 al 8 de mayo

Más de una tonelada de droga fue decomisada como resultado de la segunda fase de la “Operación Intervención Control Territorial Focalizada”, ejecutada del 1 al 8 de mayo en todo el país.

Según el balance oficial, las autoridades incautaron 1,074 paquetes de droga y 28 armas de fuego. Durante los operativos también se aprehendieron 788 personas: 415 por oficio, 41 en flagrancia, 285 por faltas administrativas, 27 vinculadas al microtráfico y 20 por narcotráfico.

El despliegue incluyó 197 diligencias de allanamiento, donde se decomisaron 282 municiones y B/. 656.50 en efectivo. Además, se recuperaron 12 vehículos con denuncia de robo y hurto.

Las acciones se complementaron con 170,730 verificaciones ciudadanas a nivel nacional, como parte del refuerzo del control territorial.