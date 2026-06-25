Mayer Mizrachi es el segundo mejor alcalde de la región

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, ha alcanzado un hito histórico en la política regional al posicionarse en el segundo lugar del ranking de alcaldes capitalinos mejor valorados de Latinoamérica.

De acuerdo con el estudio de la consultora CB Global Data, el panameño obtuvo un 52,5% de aprobación entre los encuestados, superado únicamente por la alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana), Carolina Mejía, quien lidera el listado con un 58,9% de imagen positiva.

Sociólogos del país afirman que esto se debe a la exposición positiva del alcalde, tal es el caso del catedrático de la Universidad de Panamá, Milcíades Pinzón, quien señaló que “Mayer ha realizado un manejo más adecuado en los medios de comunicación, siendo una autoridad mediática”.