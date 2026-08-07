Medidas de la alcaldía para regularizar y legalizar el comercio informal en la ciudad

ml | Con el propósito de fortalecer la cultura de cumplimiento y promover la inclusión económica formal, la Alcaldía de Panamá puso en marcha el Censo Digital, el cual en su primer semestre en la parte del área centro lleva más de 270 microempresarios registrados en sus lugares de venta y actualmente se preparan recorridos por la zona este del distrito, informó Spencer Juárez, subdirector de microempresarios.

Destacó que la Alcaldía está desarrollando el Sistema Operativo Microempresarios 2.0, una innovadora plataforma digital orientada a facilitar la integración de los microempresarios al sistema regulatorio municipal. A tan solo una semana de su lanzamiento en redes sociales, el programa ha mostrado una respuesta altamente positiva.

Igualmente, Juárez indicó que, en la actualidad, más de 36 solicitudes de permisos en servidumbre pública se encuentran en proceso de evaluación social, lo que representa un impacto potencial superior a 144 beneficiarios directos e indirectos por núcleo familiar.