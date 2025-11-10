Meduca aclara que estudiantes extranjeros pueden portar el pabellón nacional

El Ministerio de Educación (Meduca) reiteró este lunes, 10 de noviembre que las normativas educativas permiten que estudiantes extranjeros porten el pabellón nacional en actos cívicos, siempre que cumplan con los méritos académicos y los requisitos legales establecidos.

El pronunciamiento surgió tras el incidente ocurrido en el Colegio José Antonio Remón Cantera, donde una estudiante con el mayor índice académico del plantel no pudo llevar la bandera durante el desfile patrio, “por ser extranjera”.

Según el comunicado, el Meduca reconoce “el esfuerzo, la dedicación y el compromiso” de los estudiantes y destacó que estos principios aplican por igual a todos, sin importar nacionalidad, origen o condición.

La entidad aseguró que la Dirección Regional de Panamá Centro investiga los hechos para determinar responsabilidades.