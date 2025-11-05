Meduca anuncia el retorno a clases en la Comarca Ngábe-Buglé

Mañana, jueves 6 de noviembre de 2025, se reanudan las clases en todos los centros educativos de la Comarca Ngábe-Buglé, tras la mejora de las condiciones climáticas en la región, informó la Dirección Regional de Educación.

“Se recuerda que, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 114 de 20 de agosto de 2024, en su artículo 7, ‘el Director Regional de Educación o el director de centro educativo podrán suspender temporalmente las clases cuando se susciten eventos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el funcionamiento de la respectiva institución de enseñanza’. No obstante, deberán informar a la Dirección Regional de Educación sobre las medidas adoptadas y, posteriormente, anexar los hallazgos y fundamentos que sustentaron la decisión”, se detalló en el comunicado.

De igual forma, se solicitó a los directores de centros educativos mantener activos los protocolos de seguridad contenidos en sus planes escolares de gestión integral del riesgo (PEGIR).