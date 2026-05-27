$!Meduca confirma renuncia de Bonagas

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sigue en medio de la controversia luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) confirmara la renuncia de su rectora, Etelvina de Bonagas, información que luego fue desmentida por la propia institución y reconfirmada por Meduca.

Según el documento revelado, Bonagas dimitió el pasado 11 de mayo al cargo de máxima autoridad de la universidad, una decisión que se haría efectiva a partir del próximo 11 de junio.

La situación salió a la luz luego de que se filtrara una carta del Ministerio de Educación (Meduca) al Consejo General Universitario. La misiva, firmada por la ministra Lucy Molinar, hace referencia a irregularidades y denuncias ciudadanas por parte de las asociaciones que componen el máximo órgano de la casa de estudios superiores; a su vez, exhorta a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, la Unachi publicó un comunicado oficial en sus redes sociales negando la versión sobre la renuncia de Bonagas y aseguró: “La rectora no ha presentado su renuncia. Cualquier información que indique lo contrario es infundada”, a lo que el Meduca volvió a confirmar la veracidad.

El sector empresarial sigue pronunciándose; tal es el caso de la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), Mavis Polo, quien subrayó: “considero que todo señalamiento relacionado con manejo administrativo, procesos académicos, controles internos o posibles irregularidades debe ser investigado de manera seria, objetiva y transparente por las autoridades competentes, respetando el proceso”.