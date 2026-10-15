Meduca definirá modalidades de clases este lunes, afirma Ventura Vega

El Ministerio de Educación (Meduca) evalúa la infraestructura escolar del país para determinar la modalidad de clases con la que se culminará el año lectivo, a solo 32 días de su finalización.

Tras inspeccionar los sectores más afectados tras el sismo de magnitud 7.5, el ministro Ventura Vega adelantó que los informes definitivos se presentarán tras culminar las revisiones técnicas: “Todas las alternativas están abiertas y lo anunciaremos el lunes después de la evaluación, por eso hemos venido a todas estas áreas afectadas para tener una idea de cuáles pueden ser presenciales y cuáles van a tener otras modalidades”.

En la provincia de Herrera, las inspecciones técnicas revelaron un incremento sustancial en el reporte de daños estructurales graves conforme avanzan las evaluaciones en sitio. “En Herrera nos habían reportado al inicio 20 escuelas que habían colapsado totalmente, ya ahora no son 20, son 44 escuelas que han colapsado, vamos a verificar todo eso porque lo importante es darle educación a la población en general”, confirmó el jefe de la cartera educativa.

Respecto a las escuelas aptas para el retorno presencial, el Meduca ha comenzado a certificar los planteles que cuentan con condiciones de seguridad comprobadas por profesionales. El ministro detalló que “ayer ya tiramos un primer comunicado del Ministerio de Educación con escuelas de Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito las escuelas habilitadas que tenemos en esa área ya supervisada por personal profesional, 231 escuelas”, añadiendo que se continuará informando a las 5:00 p.m., la lista de centros en condiciones operativas.

Durante la gira por el interior, que abarca Herrera, Veraguas, Coclé y Los Santos, la comitiva constató que varios planteles icónicos sufrieron afectaciones leves que serán reparadas de inmediato. Es el caso del Colegio José Daniel Crespo en Chitré, del cual el ministro precisó: “Tiene problemas menores, sobre todo el cielo raso. El gimnasio que mucho especulaban que no estaba bien, está en perfectas condiciones, lo vamos a hacer porque este colegio tiene que estar dispuesto para la educación nacional”.

Pese a los daños registrados en la red escolar, las autoridades garantizaron el cierre de la etapa académica, priorizando el egreso de los estudiantes de último nivel. “Los graduandos están en fecha de exámenes finales y vamos a lograr que ellos tengan su diploma de sexto año, que es muy importante para la culminación de los estudios de uno”, concluyó Vega.