Meduca habilita albergues temporales para afectados por las lluvias en Bocas del Toro

El Ministerio de Educación anunció la habilitación de centros educativos en la provincia de Bocas del Toro como albergues temporales para atender a las familias damnificadas por las intensas lluvias que azotan la zona.

El C.E.B.G. Puente Blanco, el C.E.B.G. Finca 4, la escuela Tebroma, la escuela 4 de Abril y el C.E.B.G. Finca Las 30 servirán de refugio para los afectados.

Las crecidas de ríos y los deslizamientos de tierra han provocado el traslado de 804 personas a los distintos albergues, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Además, se contabiliza el deceso de una menor de 12 años en la comunidad de El Bambú, en Finca 4, luego de que su vivienda fuera arrastrada por un alud de tierra. El presidente José Raúl Mulino lamentó la pérdida: “Muy lamentable el fallecimiento de la niña en Bocas del Toro, mi sentido pésame a su familia. Tenemos un equipo interministerial en territorio con ayudas y asistencia. Solicito seguir las recomendaciones del @SINAPROC”. Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se encuentra en la provincia gestionando las labores de reubicación y atención a los damnificados.

Ante la continuidad del aviso de vigilancia por tormentas y lluvias con actividad eléctrica hasta mañana, 6 de julio, se solicita a la ciudadanía mantener la calma y seguir las recomendaciones del Sinaproc; en caso de emergencia, pueden comunicarse a las líneas 520-4429 o al 911.