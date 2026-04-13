Meduca mantiene suspensión de clases en áreas de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro

Las clases se mantendrán suspendidas mañana, martes 14 de abril, en el corregimiento de Calovébora (costa norte de Veraguas), en la región de Ñö Kribo de la comarca Ngäbe-Buglé y en 13 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro, informó el Ministerio de Educación, debido a las condiciones climáticas adversas.

En el caso de la provincia de Bocas del Toro, no habrá clases en: Quebrada Canela, Bisira N.° 3, Alto Dos Caños Anexa, Dos Caños Abajo, San San Drury, San San Mona, San San Medio, San San y Oriente de Risco; así como en las escuelas del área del Teribe: Sieking, Solon, Tres Piedras y Sieyick.

“Esta medida preventiva se mantiene debido a las condiciones atmosféricas inestables que han generado lluvias y tormentas, provocando crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento, lo que representa un riesgo para la seguridad y movilidad de la comunidad educativa, en atención a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que se mantiene en vigilancia permanente”, explicó el Meduca en un comunicado.

La suspensión de clases busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en las zonas afectadas.

La institución expresó sus más sentidas condolencias a los familiares del estudiante de 16 años quien la tarde de ayer, domingo 12 de abril, fue sorprendido por una corriente de agua cuando regresaba a su hogar en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú.

“Reiteramos a los padres de familia y acudientes la importancia de extremar las medidas de precaución y supervisión de sus hijos, especialmente ante condiciones climáticas adversas, priorizando siempre su seguridad. Asimismo, les exhortamos a reforzar en casa el repaso del material educativo disponible, a fin de que esta suspensión no represente un retroceso en su proceso de aprendizaje, a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y a mantenerse informados a través de los canales oficiales”, expresaron.