Meduca proyecta rehabilitar 85 escuelas en 4 meses

a.Rodríguez | El Ministerio de Educación (Meduca) se ha fijado como meta reconstruir 85 centros educativos que sufrieron daños severos por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá. El objetivo es que los planteles estén habilitados para recibir a los estudiantes el próximo 3 de marzo de 2027, así lo manifestó el titular de educación Ventura Vega Osorio.

Osorio detalló que existe la expectativa de completar estos trabajos en un periodo de cuatro meses.

La reconstrucción forma parte de las acciones para recuperar la infraestructura escolar afectada por el movimiento telúrico, que impactó principalmente a las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí, además de otras regiones del país.

De acuerdo con los balances oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), las afectaciones alcanzaron 619 centros educativos a nivel nacional. Esta cifra corresponde al balance actualizado de los daños reportados en las instalaciones escolares tras las inspecciones realizadas por las autoridades.