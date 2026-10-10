Meduca suspende clases en todos los centros educativos del país tras el sismo

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, informó que las clases permanecerán suspendidas a partir del lunes 12 de agosto hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante las afectaciones registradas en distintos centros educativos del país tras el sismo y sus réplicas.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Educación (Meduca), las evaluaciones preliminares reflejan un total de 419 escuelas afectadas, las cuales presentan daños que requieren inspecciones y valoraciones para determinar las condiciones de sus infraestructuras y establecer si son aptas para recibir nuevamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, Vega Osorio detalló que 29 centros educativos necesitan ser construidos nuevamente debido a la magnitud de los daños identificados. Esta situación representa un desafío para las autoridades educativas, que deberán coordinar las evaluaciones técnicas y las acciones necesarias para recuperar las instalaciones y garantizar espacios seguros para el desarrollo de las actividades académicas.