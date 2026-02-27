Nacionales

Mensaje de Monseñor Ulloa por el aniversario 14 del diario Metro Libre

ml | Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.
Lineth Rodríguez
27 de febrero de 2026

ML | Monseñor José Domingo Ulloa se une a las felicitaciones por el aniversario de Metro Libre: “14 años no son solo una cifra, representan la constancia, aprendizaje y desafíos. Un medio de comunicación no solo transmite noticia, construye relato social, influye en la opinión pública y contribuye a formar conciencia ciudadana”.

El arzobispo Metropolitano hizo énfasis en que hoy más que nunca Panamá necesita medios libres, “pero también responsables, críticos, pero constructivos, ágiles, pero rigurosos. Mi reconocimiento por vuestra dedicación diaria”, agregó.

