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Metro de Panamá anuncia cierre de carriles en Arraiján por trabajos del Metro este fin de semana

Metro de Panamá anuncia cierre de carriles en Arraiján por trabajos del Metro este fin de semana
Cortesía | Monorriel de la Línea 3 del Metro de Panamá, en Arraiján, Panamá Oeste.
Redacción Web
01 de agosto de 2026

El Metro de Panamá S.A. informó que realizará, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro, en el distrito de Arraiján, el izaje del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga, por lo que se requerirá le cierre de un tramo de la autopista Arraiján–La Chorrera.

El cierre temporal de los carriles será en dirección hacia el centro de la ciudad de Panamá., desde La Popular Eddy hasta Plaza Kuang, en el sector de Burunga, desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto.

Se habilitará un carril para cada dirección, y serecomienda a los conductores tomar previsiones y considerar rutas alternas.

Quienes deban dirigirse hacia el centro de Panamá deberán utilizar el retorno en “U” habilitado frente al acceso del residencial La Arboleda y continuar por la autopista Arraiján-La Chorrera.

Los residentes de calles secundarias afectadas podrán acceder a sus viviendas con autorización de las unidades policiales apostadas en el área.

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