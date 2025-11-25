Nacionales

Metro de Panamá ejecuta operativo de desalojo de buhonería en la Estación 24 de Diciembre

25 de noviembre de 2025

El Metro de Panamá informó que hoy, se llevó a cabo un operativo de desalojo de buhonería como parte de las acciones de control de predios y de recuperación de espacios públicos y zonas seguras para el desplazamiento de nuestros usuarios.

“Estas labores se desarrollan en los alrededores de la Estación 24 de Diciembre, incluyendo áreas de servidumbre, fincas y accesos propiedad del Metro”, reportó la entidad.

Se detalló que este procedimiento es el resultado de más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios, con el objetivo de recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar las condiciones de movilidad en el área.

Añaden que “estas acciones se realizan de manera responsable, buscando equilibrar la seguridad y la movilidad de nuestros usuarios con la aplicación de la normativa vigente, siempre con respeto hacia todas las personas involucradas”.

“Recordamos que está prohibida la venta de bienes y servicios, en áreas de servidumbre, fincas y accesos propiedad del Metro, tanto de forma permanente como ambulatoria”, conforme a lo establecido en la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013, detallado en el capítulo VIII artículo 31 y en el Decreto Ejecutivo 628 del 20 de octubre de 2020, establecido en el artículo 24 punto 7, que regula el comportamiento de los viajeros en el Metro de Panamá.

