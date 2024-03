El Metro de Panamá reiteró que su horario de operaciones tanto para la Línea 1 como la Línea 2, en Ciudad de Panamá, para el público en general, los días sábados es de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Mientras que los Domingos y feriados, es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. De lunes a viernes: 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sus tarifas por viaje tienen los siguientes precios: la regular: B/.0.35; para estudiantes: B/. 0.17; y para pasajeros jubilados, tercera edad y personas con discapacidad: B/. 0.24.