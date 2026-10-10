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Metro de Panamá podría reanudar el servicio comercial este domingo

Metro de Panamá podría reanudar el servicio comercial este domingo
Cortesía | Vagones del Metro de Panamá.
Redacción Web
10 de octubre de 2026

El Metro de Panamá podría reanudar el servicio comercial este domingo 11 de octubre, en su horario regular de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., siempre que se confirme el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para la operación, informó la entidad.

Como parte de las maniobras operativas previas a la reanudación del servicio, el Metro de Panamá señaló que realizará marchas en blanco en las Líneas 1 y 2, con trenes que circularán de manera consecutiva y sin pasajeros, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas.

Asimismo, manifestó que estas pruebas se desarrollan priorizando la seguridad de los usuarios y colaboradores, por lo que el retorno a las operaciones comerciales dependerá de la confirmación de las condiciones de seguridad requeridas.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre la reanudación del servicio.

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