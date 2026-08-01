Metro de Panamá reporta incidente de ciberseguridad en su infraestructura tecnológica

El Metro de Panamá informó que detectó un incidente de ciberseguridad en parte de su infraestructura tecnológica, por lo que activó los protocolos de respuesta establecidos para atender la situación.

La entidad explicó que, tras identificar el evento, se aplicaron medidas de contención y mitigación con el apoyo del equipo especializado en seguridad informática y las autoridades competentes. Actualmente, se mantiene una investigación técnica para determinar el alcance del incidente.

Como medida preventiva, el Metro de Panamá indicó que reforzó los controles de seguridad en sus sistemas con el objetivo de proteger la infraestructura tecnológica y la información institucional.

La institución reiteró su compromiso con la continuidad de sus operaciones y aseguró que cualquier actualización relevante será comunicada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.