Metro y Metrobus aplicarán tarifas reducidas para estudiantes durante el año escolar 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que pondrá a disposición 5,000 tarjetas escolares 2026 gratuitas, dirigidas a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo.

Se detalló que la entrega iniciará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se mantendrá hasta agotar existencias.

Según el director de la ATTT Simón Henríquez, esta medida responde a la visión institucional de “impulsar acciones concretas que faciliten la movilidad de los estudiantes, apoyen a las familias y fortalezcan el uso ordenado del transporte público en Panamá”.

Para obtener la tarjeta, los interesados deberán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El acudiente o tutor deberá presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente 2026, la identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y su documento de identidad personal.

El beneficio estará vigente del 2 de marzo al 11 de diciembre de 2026, de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día. Las tarifas para estudiantes serán de B/. 0.10 en rutas troncales, B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur, B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro y B/. 0.25 en la Línea 2.

En caso de pérdida o deterioro, el estudiante deberá “acudir a un CAE con su identificación para realizar el reporte y proceder con el bloqueo de la tarjeta. El saldo disponible será transferido a una nueva tarjeta. La reposición tiene un costo de B/. 4.00, que deberá asumir el usuario”.