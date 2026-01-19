MiAmbiente abre investigación y ordena la paralización de extracción de arena en Punta Chame

Tras las denuncias difundidas en redes sociales sobre la extracción ilegal de arena en el sector de Punta Chame, corregimiento de Chame, personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) constató la actividad y ordenó la paralización inmediata.

“Los hallazgos técnicos preliminares obtenidos en campo son contundentes y evidencian actividades de extracción de arena destinadas a labores de relleno de playa en un tramo aproximado de 2.5 kilómetros lineales, frente a un proyecto turístico en desarrollo dentro de esta zona”, informaron de la entidad.

Explicaron que con “el fin de prevenir daños mayores al ecosistema, ordenamos la paralización inmediata de la actividad mientras se desarrolla el proceso de investigación y se verifica el cumplimiento de las herramientas de gestión ambiental, los permisos vigentes y la normativa ambiental aplicable”.