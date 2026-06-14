$!MiAmbiente aclara que traslado de reos no afecta el patrimonio natural de la isla de Coiba

El Ministerio de Ambiente aclaró que el traslado de 29 detenidos de alta peligrosidad a la isla de Coiba, realizado por el Ministerio de Seguridad Pública, se efectuó bajo estricta confidencialidad en instalaciones existentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

“Las instalaciones de la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal en Isla Coiba han permanecido bajo la custodia del Servicio Nacional Aeronaval desde antes de la creación del parque nacional, a fin de cumplir con las responsabilidades de dicha institución de combatir el narcotráfico internacional en defensa de la seguridad nacional”, explica la nota difundida en redes sociales.

La institución detalló que, al tratarse de un tema de seguridad nacional, desconocía dicha acción. “La carta de MiAmbiente del pasado 10 de junio de 2026, publicada por terceros en el día de hoy, se dio en referencia a la posibilidad de transformar Isla Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad, lo cual no es viable por razones legales, ambientales y de protección del Patrimonio de la Humanidad”, aclaró el Ministerio.

El comunicado agrega que “el patrimonio natural del Parque Nacional Coiba no ha sido afectado por la acción realizada ayer; no se ha realizado la construcción de edificación nueva alguna; ni se han realizado reformas que impacten el área protegida; y ninguna actividad se realiza o realizará fuera del edificio ocupado por el SENAN. MiAmbiente realizará las inspecciones periódicas permanentes a futuro para garantizar que no se impacte el área protegida Parque Nacional Coiba”.