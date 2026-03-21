MiAmbiente capacita a guardaparques en manejo de botes especiales

El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) informó que sus guardaparques continúan fortaleciendo sus capacidades mediante su participación en el Curso de Botes Especiales, impartido por la Escuela de Formación del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

En total, 15 guardaparques forman parte de esta capacitación, la cual se desarrolla durante un mes y abarca áreas clave como la navegación y otras habilidades especializadas para el manejo de embarcaciones.

Con esta iniciativa, la entidad busca reforzar las competencias del personal encargado de la protección de los recursos naturales, mejorando así su desempeño en labores de vigilancia y resguardo en áreas protegidas del país.