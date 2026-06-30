MiAmbiente divulga nuevo reglamento para la evaluación de impacto ambiental

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó la primera jornada de divulgación del Decreto Ejecutivo No. 4 del 28 de mayo de 2026, que reglamenta el proceso de evaluación de impacto ambiental en Panamá e introduce cambios en los procedimientos, la gestión de trámites, la participación ciudadana y el uso de herramientas digitales.

Según el reporte oficial, la actividad reunió a consultores y auditores ambientales, promotores de proyectos, representantes de unidades ambientales sectoriales y municipales, así como funcionarios de las direcciones regionales de MiAmbiente, quienes conocieron las principales modificaciones incorporadas en la nueva normativa y su aplicación en los procesos de evaluación ambiental.

El ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro señaló que “esta normativa establece reglas más claras, procedimientos integrales más eficientes y una mayor seguridad jurídica para todos los actores involucrados. Promueve la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado, contribuyendo a impulsar el desarrollo del país en armonía con la protección del ambiente”.

Entre las principales disposiciones del decreto se incluyen la incorporación de plataformas digitales para la gestión de trámites ambientales, mecanismos de transparencia y participación ciudadana, una definición más precisa de las responsabilidades de los consultores ambientales y ajustes a los procesos administrativos relacionados con su registro y actualización.

La entidad recordó que, desde 2025, las evaluaciones de impacto ambiental se tramitan en línea mediante el sistema e-SEVIA.