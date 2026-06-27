MiAmbiente impulsa jornada de reforestación en Veraguas para restaurar ecosistemas y conservar recursos forestales

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), informó que, desarrolló una jornada de reforestación en la comunidad de Pueblo Nuevo, corregimiento Carlos Santana, distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas como parte de las acciones dirigidas a la restauración de los ecosistemas y la conservación de los recursos forestales.

La entidad ambiental señaló que durante la actividad se realizaron labores de trazado, alineamiento, marcación y estaquillado del terreno destinado al establecimiento de una plantación forestal, utilizando un espaciamiento técnico de 4 x 4 metros. Indicó que estas acciones permiten definir con precisión los puntos de siembra, garantizando una distribución uniforme de los árboles y favoreciendo su adecuado crecimiento y desarrollo.

Igualmente manifestó que de manera complementaria, el equipo técnico ejecutó trabajos de limpieza selectiva y plateo, con el propósito de acondicionar el terreno y reducir la competencia de la vegetación herbácea, facilitando así el establecimiento y supervivencia de las especies forestales.

Estas jornadas forman parte de los esfuerzos que impulsa MiAMBIENTE para fortalecer la cobertura boscosa del país, contribuir a la protección de los suelos, promover la captura de carbono y conservar los recursos naturales, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Según MiAmbiente la restauración de áreas degradadas mediante la reforestación constituye una estrategia clave para fortalecer los servicios ecosistémicos, favorecer la recuperación de la biodiversidad y contribuir a la adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático.