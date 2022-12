MiAmbiente recibe galardón internacional

Por su liderazgo en la implementación de iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) fue premiada por la Latin American Leaders Awards.

Los Latin American Leaders Awards es un evento organizado por The Global School for Social Leaders, organización no gubernamental, independiente y autofinanciada, con el fin de reconocer y generar colaboración entre iniciativas que se desarrollen en América Latina.

Esta iniciativa es apoyada por empresas aliadas y patrocinadores como The Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, 1MillionStartups y el Global Entrepreneurship Society.

El ministerio recordó que en abril de este año la dirección fue preseleccionada entre los 100 líderes más relevantes y, en diciembre, fue premiada como una de las 20 ganadoras por su iniciativa Reduce Tu Huella Corporativo – Carbono (RTH Corporativo – Carbono).

Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático, participó en una entrevista donde explicó como el programa RTH Corporativo – Carbono ha vinculado al sector privado, público y sociedad civil para generar esfuerzos en conjunto en busca de impulsar la reducción de la huella de carbono.

Se detalló que RTH Corporativo – Carbono, es el primer programa de gestión de huella de carbono a nivel organizacional en Panamá y, actualmente, ha logrado el registro de más de 100 organizaciones en su segundo ciclo de operación.