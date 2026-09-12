MiAmbiente retiene vehículo usado para tirar basura en sitio “inadecuado”

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que detectó en flagrancia a tres personas realizando una disposición inadecuada de residuos sólidos, entre ellos madera, neumáticos y placas de yeso, utilizando un vehículo tipo pick-up, durante un operativo de control y vigilancia en el sector del Embarcadero de Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

En un mensaje por redes sociales, la entidad señaló que “ante la infracción, retuvimos el vehículo utilizado y citamos a las tres personas para iniciar el proceso administrativo correspondiente. Continuaremos reforzando la vigilancia en el sector para prevenir y sancionar actividades que afecten nuestros recursos naturales”.