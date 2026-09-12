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MiAMBIENTE suspende tala ilegal de árboles en el Parque La Amistad

MiAMBIENTE suspende tala ilegal de árboles en el Parque La Amistad
MiAMBIENTE suspende tala ilegal de árboles en el Parque La Amistad
Redacción Web
12 de septiembre de 2026

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) detectó y suspendió una presunta tala ilegal dentro del Parque Internacional La Amistad (PILA), en el sector Pacífico, durante un patrullaje de control y vigilancia realizado este viernes 11 de septiembre.

Durante el operativo, guardaparques del PILA, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, decomisaron preventivamente 12 piezas de madera, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones. No se encontraron personas en el lugar al momento de la intervención.

MiAMBIENTE recordó que la extracción o aprovechamiento de recursos forestales está sujeto a controles y autorizaciones establecidos por la legislación ambiental, y que estas actividades están prohibidas dentro de las áreas protegidas.

Manuel Vega, jefe del PILA, destacó la importancia de mantener una vigilancia permanente y aseguró que continuarán los recorridos de control para prevenir actividades que puedan afectar los recursos naturales del área protegida.

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