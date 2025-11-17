MiBus alerta sobre información falsa relacionada con supuestos cobros para contrataciones

La empresa MiBus advirtió este lunes sobre la circulación de información falsa respecto a presuntos pagos solicitados por terceros para participar en procesos de contratación dentro de la compañía.A través de un comunicado, MiBus reiteró que no solicita pagos, depósitos, donaciones ni ningún tipo de aporte económico para optar por vacantes laborales o para formar parte de procesos de selección. La empresa señaló que todos sus procedimientos oficiales se realizan exclusivamente mediante los canales formales de MiBus y sin intermediarios.Además, exhortaron a la ciudadanía, usuarios y trabajadores a no compartir ni atender mensajes de origen dudoso, y a reportar cualquier irregularidad detectada a los canales oficiales de la empresa.