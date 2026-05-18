Migración detecta 1,451 infractores

Y.Ortiz | Durante los primeros cuatro meses y medio de 2026, el Servicio Nacional de Migración (SNM) ha desarrollado 1,317 inspecciones a nivel nacional, detectando a 1,451 personas infringiendo las normas locales.

Durante los operativos “Vigilancia Total” y “Mercurio”, se ha verificado a 38,040 personas, de las cuales 1,331 fueron citadas para audiencias y 120 remitidas a otras autoridades para cumplir con los trámites administrativos pertinentes, informó Efraín Pití, supervisor de operaciones del SNM.

“Estos operativos se realizan con la finalidad de ejercer control y garantizar que la ley migratoria sea cumplida dentro de la nación”, detalló el funcionario.

Las nacionalidades que más predominan como infractoras son Colombia, Nicaragua y Honduras. Entre las principales causales de sanción están: laborar sin permiso, estadía vencida, actualización de residencia y sin documentación.