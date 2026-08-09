Migración detecta a tres venezolanos con 76 barras de oro sin declarar

El Servicio Nacional de Migración informó que detectó a tres pasajeros de nacionalidad venezolana que se encontraban en tránsito con 76 barras de oro sin declarar y sin documentación que acreditara su origen y propiedad.

Durante la revisión de los equipajes, las autoridades constataron que el material no contaba con la declaración aduanera correspondiente sobre su origen y destino, licencias de exportación vigentes ni documentos que demostraran la propiedad del oro, requisitos establecidos por la normativa internacional.

Según la entidadad, los pasajeros estarían vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

Ante esta situación, se les negó el tránsito por Panamá y fueron devueltos a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del control migratorio, la cooperación internacional y las acciones contra el crimen organizado, con el objetivo de evitar que las fronteras nacionales sean utilizadas como canales para operaciones ilícitas.