Migración Panamá coordina traslado de migrantes hacia La Miel como parte del flujo migratorio inverso

El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó, a través de sus redes sociales, sobre un nuevo operativo de traslado de personas migrantes en el marco del denominado flujo migratorio inverso, una estrategia que busca garantizar un retorno seguro, ordenado y humanitario hacia sus países de origen.

La institución detalló que, desde la Base Aérea Nicanor, ubicada en el corregimiento de Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, se realizó el traslado de personas migrantes mediante ocho lanchas con destino a la comunidad de La Miel.

Esta movilización forma parte de las acciones de coordinación que adelantan las autoridades panameñas para atender el movimiento de migrantes que deciden emprender el retorno, brindándoles apoyo logístico y condiciones adecuadas durante su desplazamiento por las zonas fronterizas.