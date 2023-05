Migración, seguridad y medio ambiente son abordados por delegaciones de USA y Panamá

Una delegación de alto nivel designada por el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen se reunió con representantes de diversos departamentos de Estados Unidos de América para tratar temas relacionados con migración, seguridad y el ambiente.

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino formó parte de la delegación de alto nivel que visitó los Estados Unidos de América y que junto al Embajador de Panamá en Washington DC, Ramón Martínez, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine y el director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, acompañaron a la canciller Janaina Tewaney.

De acuerdo con el reporte, los representantes panameños “sumaron aliados estratégicos” al abordar temas como los desafíos humanitarios, ambientales y de seguridad causados por la creciente crisis migratoria y otros temas como las relaciones comerciales bilaterales y los esfuerzos de Panamá en transparencia fiscal y financiera. Además, se realizaron productivas reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional y senadores en las que se demostró el apoyo e interés de Panamá en un claro enfoque de paz.

Dentro de las reuniones, resaltan las sostenidas con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y la comandante del Comando Sur, del ejército de los Estados Unidos, General Laura Richardson, con Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, el senador Chris Murphy y los Congresistas Joaquín Castro y María Elvira Salazar.Se detalló que “durante los acercamientos en materia de seguridad se brindó un diagnóstico de las consecuencias más recientes que está teniendo el paso de migrantes irregulares por el Darién, víctimas del crimen organizado y sus consecuencias tanto nacionales como para el hemisferio”.

Además, “se sensibilizó sobre la implementación de medidas de cooperación técnica que necesita Panamá para atacar el crimen organizado que se mueve por aire, mar y tierra en la región y se reiteró el compromiso como equipo gubernamental, de seguir actuando de manera conjunta con los actores relevantes para propiciar acciones enfocadas en el desarrollo, la seguridad y la paz”.

Para abordar el mismo tema, sostuvieron reuniones con miembros de centros de pensamientos como el Willson Center, Council of The Americas, Heritage Foundation, U.S. Immigration Policy Program y el Centro para la Democracia en las Américas.