Mingob inicia la transición de Juzgados Comunitarios en Tonosí

El Ministerio de Gobierno (Mingob), liderado por la ministra Dinoska Montalvo, inició el proceso de transición de cuatro Juzgados Comunitarios en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

Desde la institución informaron que durante el evento, se estableció una mesa de trabajo con el alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez, para coordinar la entrega de despachos y la implementación del nuevo modelo de Justicia Comunitaria.

Asimismo, destacaron que los representantes de los Juzgados Comunitarios salientes expresaron inquietudes sobre sus posiciones. Sin embargo, el representante de Isla Cañas, Demetrio Ríos, afirmó que la transición es la mejor opción para mejorar la gestión en el corregimiento.

Por su parte, el alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez, manifestó su apoyo al programa, que busca dar respuestas a la comunidad y mejorar la seguridad. Las nuevas juezas comunitarias, Jennifer Gutiérrez y Oltimia Frías, tomaron posesión de sus cargos.

La ministra Montalvo, acompañada de un equipo del Ministerio de Gobierno y los alcaldes de Tonosí y Pedasí, recorrió algunos de los juzgados del distrito para inspeccionar las instalaciones.

Los Santos es la primera provincia en realizar este proceso de transición.