Ministerio Público investiga ingreso del contralor a una diligencia en curso

La Procuraduría General de la Nación confirmó este viernes, 10 de abril, la apertura de una investigación penal tras un incidente ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, luego que funcionarios de la Contraloría habrían interrumpido una diligencia en curso.

El hecho se registró la tarde del jueves 9 de abril, cuando el contralor Anel Flores ingresó a la Fiscalía Superior Anticorrupción y, de acuerdo con la información de la Procuraduría, buscó retirar a auditores forenses de la institución que estaban siendo interrogados por autoridades judiciales.

De acuerdo con una declaración de la Procuraduría, la investigación se abrió por hechos reportados por una fiscal superior anticorrupción, quien alertó que funcionarios de la Contraloría General de la República “irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo”.

La diligencia interrumpida formaba parte de una causa por presunto enriquecimiento injustificado contra un exvicepresidente de la República. En ese momento, los auditores se encontraban rindiendo entrevista ante las autoridades competentes.

El pronunciamiento oficial precisa que los funcionarios “se encontraban rindiendo entrevista dentro de una causa que se adelanta en dicho despacho por el Delito de Enriquecimiento Injustificado”.

Tras lo ocurrido, el Ministerio Público reiteró que continuará con las investigaciones y señaló que mantiene su compromiso de “continuar investigando las conductas delictivas que afectan gravemente el interés público y las arcas del Estado, rechazando todo tipo de presión externa, respetando el debido proceso para las partes y procurando siempre el fiel cumplimiento de su rol constitucional de persecución penal”.