Ministra de Gobierno se reunió con concejales para fortalecer la justicia comunitaria

Con el objetivo de fortalecer y explicar los últimos informes sobre la justicia comunitaria, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo una reunión con concejales y autoridades locales del distrito de Panamá.Durante el encuentro, se abordaron los principales retos y avances en la aplicación de la justicia comunitaria, destacando el rol fundamental de los jueces comunitarios, mediadores y las autoridades locales en la resolución pacífica de conflictos.La ministra Montalvo reiteró el compromiso del Ministerio de Gobierno de continuar fortaleciendo el sistema de justicia comunitaria mediante capacitación, acompañamiento técnico y coordinación interinstitucional, subrayando que este modelo contribuye al acceso a la justicia.En la reunión, se compartieron experiencias y se plantearon necesidades relacionadas con el funcionamiento de los juzgados comunitarios y la importancia de contar con mayores recursos para atender los casos que surgen en los corregimientos.La representante de San Francisco, Serena Vamvas, agradeció a la ministra por conceder rápidamente esta reunión y poder hablar sobre el tema de los jueces de paz. Agregó 'nos aclararon todo y sabemos que en el 2026, la justicia comunitaria va a estar más reforzada.En tanto, el representante del corregimiento de Caimitillo y presidente del Concejo Municipal de Panamá, Rodolfo Precilla, dijo que va seguir manteniendo esa comunicación con la señora Ministra y llegaremos a tener buenos acuerdos y buenas decisiones.Mientras que el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, señaló que se van con el mensaje de que existe una transición bastante transparente, clara y que se nos ha informado para poder llevar la misma de una manera más sostenible y poder responder de primera mano cualquier duda o inconveniente. (La reunión concluyó con el compromiso de dar seguimiento a las propuestas presentadas y reforzar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y las autoridades locales, en beneficio de una justicia más accesible, transparente y cercana a la ciudadanía.