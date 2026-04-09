Minsa: 197 hospitalizados y 6 defunciones por dengue en Panamá

El Departamento de Epidemiología informó que, hasta la semana epidemiológica n.º 11 (del 15 al 21 de marzo de 2026), se registra un total de 197 hospitalizados por dengue. Asimismo, se reporta un acumulado de seis defunciones, distribuidas en las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (2) y Coclé (1).

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que el país suma 1,670 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De esta cifra, 1,466 corresponden a casos sin signos de alarma, 194 presentan signos de alarma y 10 han sido diagnosticados como dengue grave.

Según el informe, la Región Metropolitana encabeza la lista con 415 casos, seguida por Colón: 232 casos; San Miguelito: 176 casos; Bocas del Toro: 164 casos; Panamá Oeste: 153 casos; Panamá Este: 136 casos; Herrera: 102 casos; Panamá Norte: 78 casos; Chiriquí: 69 casos; Los Santos: 45 casos; Guna Yala: 32 casos; Veraguas: 29 casos; Coclé: 22 casos; Darién: 12 casos y Ngäbe-Buglé: 5 casos.

De acuerdo con el documento, la tasa de incidencia nacional es de 35.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Casos por corregimientosLos corregimientos con mayor incidencia hasta esta semana son: Tocumen (85 casos), 24 de Diciembre (74 casos), Belisario Frías en San Miguelito (64 casos), Las Garzas en Panamá Este (57 casos), Cristóbal en Colón (48 casos) y Veracruz (43 casos).

En cuanto a las tasas por edad, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de 47.8 casos por cada 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud aseveró que continuará intensificando los operativos en todo el país durante este 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en estrategias de Promoción de la Salud. Finalmente, las autoridades insisten en la importancia de la participación ciudadana para eliminar los criaderos de mosquitos dentro y alrededor de las viviendas.