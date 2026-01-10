Minsa aclara que el Hospital Nicolás A. Solano mantiene servicio de aire acondicionado

Ante la circulación de videos e información en redes sociales relacionados con el servicio de mantenimiento del sistema de climatización del Hospital Nicolás A. Solano, la administración de este nosocomio informó a la ciudadanía que en el servicio se mantiene.

El contrato de mantenimiento preventivo con la empresa proveedora culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado por parte del hospital, explicaron en un comunicado.

Aclararon que, “esta finalización contractual no ha significado la interrupción del servicio, ni ha dejado al hospital sin cobertura en el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado”.

“En ningún momento el hospital ha quedado sin aire acondicionado, ni se han visto afectados los servicios, las áreas clínicas ni la atención a los pacientes”, añadieron.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó con antelación todas las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio y evitar cualquier afectación antes de la salida del proveedor.

Reiteraron a la población que el hospital mantiene sus operaciones con normalidad y que los servicios continúan funcionando de manera segura y eficiente.