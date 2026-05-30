MINSA activa plan de contingencia por fallas eléctricas en Las Minas

El Ministerio de Salud (MINSA), informó que el sistema de respaldo energético del Centro de Salud de Las Minas, en la provincia de Herrera, resultó afectado por fluctuaciones eléctricas registradas en el distrito, situación que obligó a activar medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad de pacientes y colaboradores.

Según la entidad, una de las incidencias ocurrió el pasado 4 de mayo de 2026. Posteriormente, el 29 de mayo se registró un segundo evento durante una interrupción programada del suministro eléctrico en el distrito, debido a trabajos de mantenimiento realizados por la empresa distribuidora.

El Minsa explicó que, para mantener la prestación de los servicios de salud durante la suspensión eléctrica, la empresa Naturgy conectó una planta eléctrica temporal. Sin embargo, la condición previa de vulnerabilidad de la red interna del centro de salud provocó una sobrecarga que afectó algunos equipos eléctricos.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias implementaron de inmediato medidas de contingencia para minimizar el impacto de las afectaciones y garantizar la atención a la población.

La institución reiteró que los servicios esenciales continúan operando, priorizando en todo momento la seguridad de los pacientes, usuarios y funcionarios mientras avanzan las evaluaciones y trabajos correspondientes.

Asimismo, el Minsa ofreció disculpas a los pacientes y usuarios del Centro de Salud de Las Minas por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión y colaboración de la comunidad.

Finalmente, la entidad aseguró que se desarrollarán las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica del centro de salud y garantizar una atención segura, continua y de calidad para los residentes del distrito.