Minsa atiende a 160 mil pacientes mediante telemedicina

Desde la implementación del programa de teleconsultas en 2021 (basado inicialmente en llamadas), se ha atendido a más de 160 mil pacientes en áreas como medicina general, medicina familiar y salud mental. Además, desde 2025, el programa incluye la atención domiciliaria para pacientes con enfermedades crónicas y de la clínica de tabaquismo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó un recorrido por el Centro de Contacto (CDC), el cual cuenta con 13 médicos que atienden entre 20 y 24 pacientes diarios cada uno. “Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, son atendidos en el Centro de Contacto, lo que nos permite brindar atención por videollamada y dar seguimiento a su condición”, destacó Boyd Galindo.

Por su parte, Romualdo Navarro, de la Dirección de Provisión de Servicios del Minsa, explicó que el objetivo es fortalecer tanto la teleconsulta telefónica como la videollamada para el control de pacientes crónicos.

Navarro señaló que, adicionalmente, se dispone de 25 maletines de telemedicina distribuidos en igual número de instalaciones de salud, abarcando siete regiones del Minsa: Región Metropolitana, Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Comarca Ngäbe Buglé.

Los pacientes pueden acceder a estos servicios a través de la plataforma RAISA, la cual permite tramitar las citas de forma inmediata.