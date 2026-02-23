Minsa: Brote de distemper canino no representa un riesgo para las personas

El distemper canino, también conocido como moquillo, no es una enfermedad zoonótica, es decir, no se transmite de los animales a los seres humanos, “por lo que no representa un riesgo para la salud de las personas”, informaron este lunes del Ministerio de Salud (Minsa).

En días pasados veterinarios alertaron sobre el aumento de los casos de esta enfermedad en el país.

Las autoridades de salud recomendaron a los dueños de mascotas mantener actualizado el esquema de vacunación de sus animales, especialmente de perros y gatos, como medida fundamental para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.