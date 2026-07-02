Minsa: Casos de vómito y diarrea en Chiriquí ascienden a 1,580, pero muestran tendencia a la baja

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantiene una vigilancia epidemiológica permanente ante los casos de vómitos y diarrea registrados en David. Asimismo, aclaró que “no se ha recomendado la suspensión de clases en escuelas ni colegios, ya sean públicos o particulares, en la provincia de Chiriquí”.

La directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill, informó que hasta el momento se reporta un total de 1,580 casos atendidos en las instalaciones del MINSA y de la Caja de Seguro Social (CSS) en Chiriquí, registrándose una tendencia a la disminución de casos desde este miércoles.

Como parte de la respuesta sanitaria, el Minsa ha reforzado los servicios de urgencias con más recurso humano y ha extendido los horarios de atención para garantizar una respuesta oportuna a la población.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agente identificado corresponde al norovirus, conocido también como el “virus del vómito invernal”. Este es un patógeno frecuente y altamente transmisible que suele presentarse en lugares con alta concentración de personas, como cruceros y guarderías. Su período de incubación es de 12 a 48 horas y los síntomas generalmente duran entre uno y tres días, dependiendo del estado inmunológico de cada persona.

Las investigaciones continúan para determinar el origen exacto del brote, en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Pablo González, jefe nacional de Epidemiología, explicó que el norovirus puede transmitirse de persona a persona mediante el contacto directo con personas enfermas, por compartir utensilios, por superficies contaminadas o a través de alimentos manipulados por personas infectadas.

“Actualmente no se reportan pacientes hospitalizados ni ha sido necesario realizar traslados relacionados con este brote. Todos los pacientes están recibiendo la atención médica y el tratamiento correspondiente”, destacó González.

Recomendaciones

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (el gel alcoholado no elimina completamente el norovirus).

-Adecuada manipulación de alimentos: asegurar una correcta limpieza, preparación y cocción.

-Mantener la higiene y limpieza apropiada de las áreas comunes.

-No automedicarse.

-Mantener una hidratación adecuada.

-Acudir de inmediato a los servicios de salud si se presentan signos de deshidratación, especialmente en niños, embarazadas y adultos mayores.