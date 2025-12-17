Minsa extenderá consulta pública para la nueva regulación de dispositivos médicos

El proceso de consulta pública para la nueva regulación de dispositivos médicos en Panamá, será extendida, “con el objetivo de fortalecer la seguridad, eficacia y calidad de estos insumos en el sistema de salud panameño”, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

La consulta pública tiene como finalidad recibir observaciones sobre el proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley No. 90 de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley No. 92 de 2019.

La directora nacional de Dispositivos Médicos del Minsa, Kathia Banda, explicó que “el propósito central de la consulta pública es escuchar los aportes de la industria y de los sectores vinculados, a fin de que las observaciones presentadas puedan ser evaluadas y consideradas, en la medida de lo posible, dentro del marco técnico y legal correspondiente”.

Banda informó que, a solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias yAgricultura de Panamá (CCIAP), la consulta pública será extendida, debido al alto nivel de tecnicismo que conlleva la regulación de los dispositivos médicos, lo que permitirá un análisis más detallado por parte de los actores involucrados.

En ese sentido indicó que el próximo año sostendrán 2 reuniones más entre los meses de enero y febrero.

Asimismo, señaló que una vez concluida la etapa de consultas, el Minsa dará a conocer los ajustes que resulten procedentes, producto del análisis técnico de las observaciones recibidas.

“Este proceso busca regular de manera integral el ingreso de los dispositivos médicos que llegan a la República de Panamá, lo cual es fundamental para garantizar su seguridad, eficacia y calidad, y asegurar que los establecimientos de salud cuenten con dispositivos médicos confiables y adecuados para la atención de los pacientes”, señaló la funcionaria.

En la reunión participaron representantes de la industria de dispositivos médicos, la CCIAP y la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, quienes analizaron temas relacionados con los procesos de adquisición, vigilancia, y trámites regulatorios.

El objetivo de esta iniciativa es actualizar y fortalecer el marco regulatorio que rige la importación, distribución, comercialización, uso y control de los dispositivos médicos y productos relacionados, contribuyendo a la protección de la salud pública, la transparencia regulatoria y el fortalecimiento del sistema sanitario panameño.