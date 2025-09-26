Minsa habilita citas de mamografía para octubre a través de RAISA

A partir de este viernes, 26 de septiembre, las pacientes podrán agendar citas de mamografía para el mes de octubre de 2025 mediante la plataforma RAISA, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Las citas se podrán agendar en las siguientes instalaciones de salud:

- Policentro de Parque Lefevre

- Policentro de Juan Díaz

- Centro de Salud de Nuevo Veranillo

- MINSA CAPSI de Ocú

-MINSA CAPSI de Pesé

Los requisitos para obtención de cita son:

- Ser mujer de 40 años o más

- No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Para acceder a la plataforma RAISA, deben ingrese desde el sitio web del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pa), en buscadores colocando RAISA, por el portal del paciente MinsaPDP o Telegram, y siga las instrucciones correspondientes para completar el proceso de solicitud de cita, explicaron de la entidad de salud.