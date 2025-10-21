Nacionales

Minsa habilitan nueva área para atención de pacientes críticos en el Hospital Nicolás A. Solano

Redacción Web
21 de octubre de 2025

El Dr. Algis Herrera, jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Nicolás A. Solano, informó que se ha habilitado una nueva “Área de Choque”, destinada a brindar una respuesta rápida, humanizada y de calidad a los pacientes que ingresan en estado crítico. “Luego de tantos años, hemos logrado habilitar un área de choque que permitirá acceder de forma rápida y eficaz a aquellos pacientes más críticos del servicio”, destacó el Dr. Herrera.

Por otro lado, el Dr. David Rodríguez, director general manifestó que la nueva área forma parte del compromiso institucional de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, ofreciendo una atención más oportuna, con tecnología adecuada y personal capacitado para salvar vidas.

El Área de Choque, es el área dentro del servicio de Urgencias donde se atienden los pacientes más críticos del servicio, aquellos con inestabilidad fisiológica o con alteración de sus signos vitales que ponen en peligro su vida y que requieren reanimación.

