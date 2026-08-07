Minsa intensifica acciones contra el dengue y virus respiratorios

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 28, del 12 al 18 de julio de 2026, en el cual confirmó una defunción por influenza y la actualización de un deceso perteneciente a la semana 24, con lo que el acumulado anual ascendió a 58 fallecimientos.

El 56.9 % de los fallecidos correspondía a hombres y el 60.3 % tenía 65 años o más, seguidos por los menores de 1 año con un 11.1 %. El 100 % de las víctimas no contaba con la vacuna contra la influenza para la temporada actual y el 82 % presentaba factores de riesgo como edad avanzada o comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Asimismo, se registraron 811 casos de síndrome gripal y 498 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves.

El documento detalla un total de 4936 casos acumulados de dengue en el país. De esa cifra, 4301 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 606 presentan signos de alarma y 29 se clasifican como dengue grave.

Ante este incremento, el Minsa intensifica las labores de fumigación, la eliminación de criaderos y la vigilancia entomológica.

La entidad también reportó otros eventos de interés epidemiológico. La malaria acumula 4803 casos, la leishmaniasis 1560, la leptospirosis 30, el hantavirus 15 y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus 2 casos.

En cuanto al gusano barrenador en humanos, se notificó un nuevo caso en la semana para un total de 69 en lo que va del año. Por otro lado, no se registraron nuevos contagios de zika, chikunguña, oropouche ni viruela símica, manteniéndose los acumulados en 1, 4, 18 y 6 casos respectivamente durante 2026.

Las autoridades sanitarias reiteraron a la población la importancia de reforzar las medidas básicas de higiene respiratoria, incluyendo el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso voluntario de mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios.