Minsa llama a embarazadas a vacunarse contra el virus sincitial respiratorio para proteger a recién nacidos

Frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), las autoridades del Ministerio de Salud reforzaron las medidas de prevención y exhortaron a las embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación a vacunarse, con el objetivo de reducir los casos graves y las hospitalizaciones en recién nacidos.

Durante un recorrido por la sala de neonatos del Hospital del Niño, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que actualmente 48 niños permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro hospitalario, de los cuales 20 presentan infección por virus sincitial respiratorio.

Boyd Galindo explicó que la vacunación materna permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, lo que disminuye el riesgo de complicaciones. Añadió que Panamá cuenta con dosis disponibles y espera nuevos lotes para ampliar la cobertura, además de implementar una estrategia que combinará vacunas y anticuerpos monoclonales.

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, señaló que el VSR tiene un comportamiento estacional y registra mayor circulación durante la temporada lluviosa, entre junio y noviembre. Indicó que, aunque la mayoría de los casos presentan síntomas leves similares a un resfriado, los menores de un año, prematuros y pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, informó que Panamá acumula más de 22 mil casos de síndrome gripal hasta la semana epidemiológica 26 e inicio de la 27, cifra que incluye infecciones por virus sincitial respiratorio, influenza y COVID-19.