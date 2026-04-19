Minsa: Los Santos mantiene cero muertes maternas durante cinco años consecutivos

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, durante una reunión del Comité Regional de Muerte Materna y Perinatal, se reveló que la provincia de Los Santos no ha registrado muertes maternas en los últimos cinco años.

En este sentido, la entidad también resaltó que las muertes perinatales se mantienen entre dos y tres casos por año en el hospital de referencia Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas.

En el encuentro participaron funcionarios del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), con el objetivo de actualizar la información sobre muertes maternas y perinatales y analizar estos eventos de importancia para la salud pública.

Por otra parte, el comité abordó la actualización de datos estadísticos y nuevas disposiciones, entre ellas el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Malformaciones Congénitas, presentado por el epidemiólogo regional, Dr. Carlos Muñoz, el cual establece responsabilidades conjuntas entre el Minsa y la CSS.

Finalmente, la institución reiteró la importancia de estos espacios de análisis técnico para fortalecer la vigilancia, la toma de decisiones y la calidad de la atención en salud materna y perinatal.