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Minsa ordena cremación de unos 70 cuerpos en cementerios afectados por el sismo en Veraguas

Minsa ordena cremación de unos 70 cuerpos en cementerios afectados por el sismo en Veraguas
ML | Sede del Ministerio de Salud.
Redacción Web
15 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció medidas sanitarias especiales que incluyen la exhumación y cremación de los restos de aproximadamente 70 personas sepultadas en áreas de los muros perimetrales de los cementerios municipales de Soná y Hicaco, en la provincia de Veraguas, tras las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo.

Según la entidad, la decisión responde a las condiciones de contaminación y los riesgos sanitarios identificados en ambos camposantos. El procedimiento contempla la exhumación, custodia y manejo sanitario de los restos, su incineración y posterior entrega a los familiares.

El Minsa solicitó a los familiares completar un formulario para autorizar la cremación, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias aplicables. Para recibir orientación y registrar a los familiares, habilitó la línea telefónica 512-9315.

La entidad también informó que ambos cementerios permanecerán temporalmente clausurados hasta que concluyan los trabajos de saneamiento y rehabilitación y se determine que existen condiciones sanitarias seguras para su reapertura.

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